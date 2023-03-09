Непризнанное Приднестровье обвинило СБУ в попытке покушения на руководство ПМР

https://racurs.ua/n180719-nepriznannoe-pridnestrove-obvinilo-sbu-v-popytke-pokusheniya-na-rukovodstvo-pmr.html

Ракурс

Невизнане Придністров’я звинуватило СБУ у спробі замаху на керівництво ПМР.

Так зване міністерство держбезпеки звинуватило українську спецслужбу в підготовці замаху на низку посадових осіб ПМР. Відомство заявило, що запобігло теракту і затримало підозрюваних. Вони вже нібито дають свідчення.

Теракт у Придністров’ї мав нібито відбутися в центрі Тирасполя, «злочинці розраховували на велику кількість жертв та усунення перших осіб республіки», заявив прокурор Анатолій Гурецький.

Подробиці обіцяють згодом, але чомусь на Першому Придністровському телеканалі у фільмі-розслідуванні, який показуватимуть о 20.00.

Російські ЗМІ тим часом стверджують, що замах нібито готувався на лідера ПМР Вадима Красносельського.

Перший придністровський телеканал опублікував відео з якимись В’ячеславом Кисничаном, який нібито «мав здійснити теракт у Тирасполі за завданням СБУ».

У повідомленні в Telegram каналу йдеться, що Кисничан народився у Тирасполі 1979 року, а 12 років тому переїхав жити до Одеси. У лютому 2022 року чоловік нібито пішов у місцеву тероборону, а згодом до СБУ.

Телеканал зазначає, що Кисничан раніше був судимий за сутенерство, хуліганство та грабіж. У невизнаному Придністров’ї він нібито був відомий під прізвищем Саражинський, яке потім змінив на дівоче прізвище матері.

У Придністров’ї, контрольованій росією частині Молдови, оголосили про початок із завтрашнього дня, 1 березня, «чергових військових зборів» до «миротворчих сил».

«Ракурс» раніше повідомляв про загострення ситуації в Молдові та захопленій росіянами ще у 1990-х роках частині цієї країни з центром у Тирасполі — так званій ПМР. У невизнаній Придністровській Молдавській Республіці з 1 березня оголосили тримісячні збори «миротворчого контингенту міноборони ПМР».

Заява про проведення цих «військових зборів»з’явилася на тлі активного поширення міноборони рф дезінформації про нібито плани України здійснити «провокації» щодо невизнаного Придністров’я.

Водночас у столиці Молдови Кишиневі проросійська партія «Шор» влаштувала на початку березня антиурядові мітинги, учасники яких перекрили низку центральних трас на частину в’їздів до столиці.

Офіційно організатори мітингів вимагають від уряду гарантії, що Молдова «не буде втягнута» у війну рф проти України. За повідомленнями ЗМІ, мітингарі вигукують проросійські гасла та вступають у сутички з правоохоронцями.