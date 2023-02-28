У невизнаному Придністров’ї оголосили «військові збори», фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n180423-u-prydnistrov-yi-ogolosyly-viyskovi-zbory-zmi.html

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У Придністров’ї, контрольованій росією частині Молдови, оголосили про початок із завтрашнього дня, 1 березня, «чергових військових зборів» до «миротворчих сил».

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на так зване міністерство оборони невизнаної «Придністровської Молдавської Республіки».

Миротворчий контингент Придністровської Молдавської Республіки продовжує прийом заявок на участь у чергових тримісячних зборах з 1 березня, — вказано в повідомленні «міноборони ПМР».

Що саме передбачатимуть ці заходи, не уточнюється.

Варто додати, що заява про проведення цих «військових зборів» з’явилася на тлі активного поширення міноборони рф дезінформації про нібито плани України здійснити «провокації» щодо невизнаного Придністров’я.

Водночас у столиці Молдови Кишиневі проросійська партія «Шор» сьогодні влаштувала антиурядові мітинги, учасники яких перекрили низку центральних трас на частину в’їздів до столиці. Офіційно організатори мітингів вимагають від уряду гарантії, що Молдова «не буде втягнута» у війну рф проти України. За повідомленнями ЗМІ, мітингарі вигукують проросійські гасла та вступають у сутички з правоохоронцями.