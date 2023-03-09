Обстрел российских террористов накрыл остановку в Херсоне, есть погибшие

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Ракурс

Для херсонців щоденні обстріли вже стали прикметою часу.

Росіяни зранку 9 березня вкотре обстріляли місто. Сьогодні воєнні злочинці з боліт влучили, у тому числі в зупинку громадського транспорту.

Внаслідок обстрілу загинуло троє осіб, двох поранено, повідомляє Херсонська ОВА та Офіс генпрокурора.