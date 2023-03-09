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Обстріл російських виродків накрив зупинку в Херсоні, є загиблі
Обстріл російських виродків накрив зупинку в Херсоні, є загиблі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n180718-obstril-rosiyskyh-vyrodkiv-nakryv-zupynku-v-hersoni-ie-zagybli-foto.htmlРакурс
Для херсонців щоденні обстріли вже стали прикметою часу.
Росіяни зранку 9 березня вкотре обстріляли місто. Сьогодні воєнні злочинці з боліт влучили, у тому числі в зупинку громадського транспорту.
Внаслідок обстрілу загинуло троє осіб, двох поранено, повідомляє Херсонська ОВА та Офіс генпрокурора.
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