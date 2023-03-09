Обстріл російських виродків накрив зупинку в Херсоні, є загиблі

https://racurs.ua/ua/n180718-obstril-rosiyskyh-vyrodkiv-nakryv-zupynku-v-hersoni-ie-zagybli-foto.html

Ракурс

Для херсонців щоденні обстріли вже стали прикметою часу.

Росіяни зранку 9 березня вкотре обстріляли місто. Сьогодні воєнні злочинці з боліт влучили, у тому числі в зупинку громадського транспорту.

Внаслідок обстрілу загинуло троє осіб, двох поранено, повідомляє Херсонська ОВА та Офіс генпрокурора.