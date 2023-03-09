Росіяни вистріляли запас артбоєприпасів і змушені використовувати іржаві снаряди

https://racurs.ua/ua/n180717-rosiyany-vystrilyaly-zapas-artboieprypasiv-i-zmusheni-vykorystovuvaty-irjavi-snaryady.html

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Окупанти вже майже використали весь запас артилерійських боєприпасів зі складів центральної частини росії. Наразі боєприпаси везуть уже зі складів, розміщених в інших регіонах рф. Це суттєво збільшує терміни доставки.

У ранковому повідомленні Генштабу ЗСУ 9 березня повідомляється, що українські військові помітили незадовільний стан і якість нових партій боєприпасів у зв’язку з неналежним зберіганням та порушенням правил і норм обслуговування. Майже 50% з них мають видимі ознаки пошкодження іржею.

В умовах інтенсивного ведення бойових дій і у зв’язку з незадовільним станом боєприпасів слід очікувати їх дефіцит в артилерійських підрозділах армії рф протягом найближчих двох-трьох місяців.