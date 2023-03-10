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Ракурс
Суд рф дал трем военнопленным ВСУ суммарно 40 лет тюрьмы

Суд рф дал трем военнопленным ВСУ суммарно 40 лет тюрьмы

10 мар 2023, 12:40
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Маріонетковий суд росії кинув за ґрати трьох українських військовополонених сумарно на 40 років. Зокрема, суд терористичної лнр дав 13 років колонії українському військовополоненому, правозахиснику і засновнику «Громадського радіо» Максиму Буткевичу. Як повідомляє «Медіазона», окупанти визнали його винним у нібито «воєнних злочинах».





Правозахисник став до лав Збройних сил України на початку березня 2022 року. Російські пропагандисти 24 червня повідомили про взяття його в полон у районі окупованих населених пунктів Золоте і Гірське на Луганщині.

Окрім цього, маріонеткові суди росії засудили до увʼязнення ще двох українських військовополонених — Віктора Похозея та Владислава Шеля. Перший отримав 8,5 року колонії, а другий — 18,5 року. Слідчий комітет росії називає Шеля бійцем полку «Азов».

Источник: Ракурс


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