В британской армии посчитали боеспособные танки Challenger 2

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Ракурс

У британської армії залишилося лише 157 танків Challenger 2, готових до бойових дій.

Це число оприлюднили під час засідання Комітету оборони Великої Британії, яке відбулося на початку цього тижня.

Служба раніше повідомляла про 227 танків Challenger 2 на озброєнні, але не уточнювала, скільки з них перебуває у бойовій готовності.

«Мілітарний» пише, що передача Україні 14 Challenger 2, які взяли безпосередньо з військових частин, ще більше вплине на здатність британської армії реагувати на погрози на її території. Начальник Генерального штабу Великої Британії Патрік Сандерс визнав, що цей крок може зробити армію «тимчасово слабшою».

У 2021 році стало відомо, що 148 британських танків Challenger 2 модернізують до варіанта Challenger 3.

Оновлена версія відрізнятиметься від попередньої системами активного захисту, покращеними датчиками та оптикою, а також новою баштою.

Також танк матиме 120-міліметрову гладкоствольну гармату Rheinmetall L55A1 для підвищення летальності.

Однак пізніше міністр оборони Бен Уоллес заявив, що Британія може оновити більше танків, ніж планувала спочатку.

На тлі російсько-української війни Лондон змінив свої плани та вирішив захистити більше бойових машин.

Уоллес не назвав цифру. Однак, ймовірно, ще 9 танків Challenger теж можуть модернізувати до третьої версії.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Велика Британія збільшить кількість танків, які планує передати Україні, та допомагає працювати над консенсусом серед союзників щодо передачі озброєння. Рішення про подвоєння кількості танків Challenger 2, які отримає Україна, ухвалили після візиту Володимира Зеленського у Сполучене Королівство.