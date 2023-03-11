Воздушный снайпер-"Аэробомбер" из 30 ОМБр забросал блиндаж оккупантов гранатами

https://racurs.ua/n180800-vozdushnyy-snayper-aerobomber-iz-30-ombr-zabrosal-blindaj-okkupantov-granatami-video.html

Ракурс

Повітряний снайпер «Аеробомбер» із 30 ОМБр закидав бліндаж окупантів гранатами. Відео зі скидом боєприпасів з українського дрона опублікував блогер Сергій Стерненко, який збирає кошти для підрозділу.

На відео помітно, як група росіян зауважила дрон, що облітав їхню позицію. До десяти окупантів спробували сховатися у бліндажі, який спорудили з підручних матеріалів. Він став пасткою та могилою для росіян: оператор 30 бригади набрав висоту і скинув декілька гранат на бліндаж. Усі вони вибухнули всередині такого «укріплення».

На іншому відео «Аеромобомбера» показана атака дрона на російський протитанковий комплекс «Корнет». Російський окупант також спочатку помітив підліт дрона, але це не завадило оператору успішно скинути декілька зарядів, щоб ліквідувати позицію ворога.