Си Цзиньпин планирует поговорить с Владимиром Зеленским. Фото: slovoidilo.ua

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Ракурс

Сі Цзіньпін, лідер Китайської Народної Республіки, планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Ця розмова може відбутися у форматі відеоконференції і стати першою з початку повномасштабної війни російської федерації проти України. Ймовірно, китайський лідер поговорить із Зеленським після того, як відвідає москву та зустрінеться з президентом країни-агресора володимиром путіним. Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

У статті йдеться, що пряма розмова Сі Цзіньпіна із Зеленським, якщо вона відбудеться, стане значним кроком у спробах Пекіна зіграти роль миротворця в Україні. Раніше до цього в Європі ставилися скептично.

Також розмова українського та китайського лідерів змінить позицію КНР як глобального посередника, бо саме Пекін сприяв несподіваному дипломатичному прориву між Саудівською Аравією та Іраном минулого тижня.

Нагадаємо, 24 лютого КНР опублікувала так званий «мирний план» зі своїми ідеями щодо врегулювання війни в Україні, яку безпідставно розпочала рф. Документ містить 12 пунктів і в ньому йдеться про повагу до суверенітету всіх країн, відмову від «менталітету холодної війни», припинення бойових дій, відновлення мирних переговорів та вирішення гуманітарної кризи.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей план і заявив, що представлений Пекіном документ — це не декларація, або резолюція, а лише «думки». Однак у Києві вважають позитивним той факт, що Китай почав говорити про Україну.

Джерело: The Wall Street Journal