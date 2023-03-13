Автопром Германии увеличил прибыль после выхода из россии

https://racurs.ua/n180886-avtoprom-germanii-uvelichil-pribyl-posle-vyhoda-iz-rossii.html

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Вихід німецьких автовиробників з росії не завадив їм покращити фінансові показники та навіть досягти рекордів. BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen і Daimler Truck прозвітували про доходи в сотні мільярдів євро за 2022 рік.

У BMW та Daimler Truck — рекордний прибуток, у Mercedes-Benz — рекордно висока норма прибутку, у Volkswagen — рекордний розмір дивідендів.

DW пише, що для німецьких автобудівників минулий рік виявився дуже успішним, особливо у фінансовому плані. Подані ними звіти за 2022 рік, у яких йдеться про доходи в десятки та сотні мільярдів євро, показують: для автопрому Німеччини торішній відхід з російського ринку пройшов практично непомітно.

Daimler Truck: вантажівки та автобуси йдуть нарозхват

Візьмемо концерн BMW. Рік тому він відразу після російського нападу на Україну зупинив як експорт своїх автомобілів до Росії, так і їх виробництво на заводі «Автотор» у Калінінграді. І ось тепер, 9 березня, баварський автобудівник подав фінансовий звіт за минулий рік. Ключова цифра в ньому: чистий прибуток виріс на 49% і досяг безпрецедентних у фірмовій історії 18,6 млрд євро.

Інший приклад: Daimler Truck. Найбільший у світі виробник вантажівок та автобусів звітував 10 березня про перший повний рік самостійного існування після розділу холдингу Daimler AG на дві фірми (другою стала компанія Mercedes-Benz, що випускає легкові автомобілі).

Рік тому Daimler Truck не став на невизначений час «заморожувати» свій бізнес у Росії, як вчинили багато інших західних фірм, а відразу ж рішуче порвав усі відносини зі своїм партнером КАМАЗ, який випускає автотехніку для російської армії, що вдерлася в Україну. Після виходу зі спільного підприємства «Даймлер КАМАЗ Рус» у Набережних Човнах, де німецький інвестор залишив усі свої активи, довелося списати збиток у розмірі 200 млн євро.

І ось тепер Daimler Truck повідомив, що його виручка по всьому світу склала минулого року 50,9 млрд. євро. Це зростання на 28% порівняно із показниками 2021 року. Але ще більше, на 55% майже до 4 млрд євро, збільшився показник прибутку EBIT. Це рекорд, наголошує концерн: у складі холдингу Daimler AG вантажний підрозділ ніколи так не заробляв.

BMW: продав менше автомобілів, але набагато дорожче

Настільки значному поліпшенню фінансових показників сприяли як зростання продажів вантажівок і автобусів на 14% до 520 300 одиниць, так і те, що Daimler Truck зумів продавити на ринках різних континентів вищі ціни на свою продукцію. А ось у виробників легкових автомобілів обсяги продажів, навпаки, впали: у BMW майже на 5%, а у Volkswagen навіть на 7%.

Проте обидва автобудівники покращили свої фінансові показники. У BMW прибуток, як уже зазначалося, виріс майже наполовину, а виторг — на 28%, досягнувши 142,6 млрд євро. У Volkswagen виручка збільшилася на 12% до 279,2 млрд євро, а чистий прибуток — приблизно на 3% до 15,8 млрд.

Річ у тому, що повторився ефект 2021 року, коли через порушення ланцюжків поставок комплектуючих і особливо через дефіцит мікрочипів автобудівники зробили ставку на випуск найдорожчих і прибуткових моделей.

Mercedes-Benz: випуск «Мерседесів» дедалі прибутковіший

Зрозуміло, що від такої стратегії найбільше виграли автобудівники, що спеціалізуються на автомобілях преміум-класу: BMW та Mercedes-Benz. Виробник легкових «Мерседесів» взагалі керується девізом: «Маржа важливіша за обсяг продажу». Однак йому вдалося минулого року, на відміну від баварського конкурента, збільшити збут легкових автомобілів на 5%, а мінівенів і легких комерційних автомобілів на 8%.

Як і у BMW, чистий прибуток зростав у Mercedes-Benz у 2022 році швидше (на 34% до 14,8 млрд євро), ніж виручка (на 12% до 150 млрд євро). Це свідчить про особливу прибутковість бізнесу. І справді, у звіті за минулий рік, опублікованому ще 17 лютого, концерн особливо зазначив, що маржа (норма прибутку) при продажі легкових «Мерседесів» досягла 14,6%, чого цей колишній підрозділ холдингу Daimler AG ніколи раніше не домагався. Для автомобільної галузі це дуже високий показник.

Що ж до бізнесу Mercedes-Benz у Росії, то в березні минулого року концерн спочатку призупинив експорт своїх автомобілів до РФ та їх виробництво на своєму порівняно невеликому підприємстві в підмосковному Єсиповому, а в жовтні 2022 року оголосив про продаж п’яти.