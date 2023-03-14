россия держит в Черном море подлодку с ракетами

Российские ракеты в Черном море продолжают угрожать Украине, фото: LiveJournal

https://racurs.ua/n180891-rossiya-derjit-v-chernom-more-podlodku-s-raketami.html

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У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один носій крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично обстрілюють Україну.

Про це сьогодні, 14 березня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

У Чорному морі — 1 ворожий ракетоносій. Підводний човен, можливий залп — 4 «калібри», — наголошує Братчук.

Нагадаємо, вчора, 13 березня, в оперативному командуванні «Південь» повідомляли, що росія вивела у Чорне море два надводні ракетоносії та підводний човен, які споряджені 20 ракетами.