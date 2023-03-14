Сергей Гайдай, фото: «ПравдаТут»

https://racurs.ua/n180903-gayday-uhodit-s-doljnosti-chtoby-stat-poslom-v-kazahstane-smi.html

Ракурс

Сергій Гайдай, очільник Луганської обласної військової адміністрації йде з посади.

Про це повідомляє видання LB.ua з посиланням на інформовані джерела.

За інформацією видання, про це рішення Гайдай може оголосити вже завтра, 15 березня.

Зазначається, що відставка Гайдая з посади очільника ОВА пов’язана із призначенням його послом до Казахстану. За інформацією джерел видання, Казахстан має надати агреман на призначення нового посла вже після проведення позачергових парламентських виборів, які заплановані на 19 березня.

За інформацією джерел видання, на місце Гайдая Офіс президента розглядає кілька кандидатур серед військових.

Про залишення Гайдаєм посади очільника Луганської ВЦА також повідомляє у своєму Telegram-каналі народний депутат із «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

Сьогодні Сергій Гайдай звільнився з посади голови Луганської ВЦА. Скоро буде офіційне призначення в Казахстан, — зазначив Гончаренко.

Джерело: LB.ua, Олексій Гончаренко