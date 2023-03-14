Польша назвала сроки передачи МиГ-29 Украине

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Польща може передати Збройним силам України свої винищувачі МіГ-29 для боротьби проти окупаційної армії росії впродовж чотирьох-шести тижнів.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на конференції.

Доставка винищувачів МіГ-29 в Україну може відбутися протягом 4−6 тижнів, — цитує заяву Моравецького польське видання wPolityce.

Згодом у Варшаві підтвердили, що передадуть Україні МіГ-29, але небагато. Військові експерти вважають, що на озброєнні Польщі все ще перебуває близько 30 літаків цього типу.

Раніше президент сусідньої країни Анджей Дуда заявив, що Польща готова передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29, які перебувають у робочому стані і стоять на озброєнні Повітряних сил країни.

На додачу Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29, які торік було знято з озброєння.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що готовність Польщі та Словаччини передати Україні МіГ-29 свідчать про те, що процес постачання винищувачів Україні зрушив з місця.