Россия обвиняет других в том, что делает сама – Госдеп США о биолабораториях

https://racurs.ua/n180929-rossiya-obvinyaet-drugih-v-tom-chto-delaet-sama-gosdep-ssha-o-biolaboratoriyah.html

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Звіт про російську дезінформацію про «військові біолабораторії» в Україні оприлюднив «Центр глобальної взаємодії» при Державному департаменті США. У документі наголошується, що москва активізувала кампанію з поширення дезінформації, прагнучи відвернути увагу від свого вторгнення в Україну, пише «Голос Америки».

Звіт оприлюднили на наступний день після того, як топ-представник зовнішньополітичного відомства заявив, що росія та Китай «явно» об'єдналися щодо пропаганди та дезінформації про війну в Україні. Там додали, що США та інші західні країни роками недостатньо приділяли уваги боротьбі з такою дезінформацією. Автори звіту зазначають, що «росія, як і Радянський Союз до цього, впродовж десятиліть висувала неправдиві заяви про біологічну зброю».

Росія вже протягом тривалого часу звинувачує інших у тому, що вона робить сама, і її нещодавні заяви про біологічну зброю, пов’язані з Україною, нічим у цьому випадку не відрізняються. За оцінками Сполучених Штатів, росія продовжує підтримувати програму наступальної біологічної зброї, порушуючи свої зобов’язання згідно з Конвенцією про біологічну зброю, — йдеться у звіті.

У доповіді наведено численні приклади дезінформації, які поширювала рф з початку війни, зокрема згадуються абсурдні марення кремля про «армії перелітних птахів, комарів і кажанів». Такі твердження поширюються через «російську систему дезінформації та пропаганди, ЗМІ, що фінансуються кремлем, та сайти, пов’язані з російською розвідкою» і «так званих «експертів».