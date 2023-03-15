Потеря беспилотника не спровоцирует прямой конфликт между США и рф – ISW

https://racurs.ua/n180931-poterya-bespilotnika-ne-sprovociruet-pryamoy-konflikt-mejdu-ssha-i-rf-isw.html

Ракурс

Інцидент з падінням американського безпілотника-розвідника MQ-9 Reaper у Чорному морі після підбиття російськими літаками Су-27 не стане причиною прямого конфлікту між США і росією. Таку думку висловили аналітики «Інституту вивчення війни» (ISW).

Раніше командувач ВПС США в Європі і Африці генерал Джеймс Б. Хеккер заявив, що два російських Су-27 збили безпілотник MQ-9. Натомість міністерство оборони рф заявило, що безпілотник розбився через «різке маневрування».

Російські війська десятиліттями на численних театрах використовували тактику залякування щодо американських і союзних літаків та суден, що не призводило до конфлікту, — вказали в ISW.

Там відзначили, що подібні інциденти автоматично не ставали причиною ескалації протистояння між країнами.

З огляду на те, що президент Джо Байден неодноразово говорив про бажання уникнути прямого конфлікту американських військових з рф, а кремль явно й неодноразово демонстрував небажання розпочинати війну з НАТО, немає підстав вважати, що подібні інциденти можуть призвести до небезпечної ескалації, — підсумували американські аналітики.

Нагадаємо, Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 Reaper, внаслідок чого його довелося затопити.

Міністерство оборони США працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.