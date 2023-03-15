РФ планировала взять Молдову под контроль до 2030 года - расследование

https://racurs.ua/n180940-rf-planirovala-vzyat-moldovu-pod-kontrol-do-2030-goda-rassledovanie.html

Ракурс

Група міжнародних журналістів отримала документ під назвою «Стратегічні цілі російської федерації в Республіці Молдова», який містить різні тактики москви з підкорення Кишинева.

Кремль розробив цей документ близько двох років тому. У його основі — дистанціювання країни від Заходу, примус Молдови до участі в ОДКБ (військово-політична організація, до якої входять білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, росія і Таджикистан — ред.), особливий статус Придністровʼя, збільшення впливу пропаганди та нарощування проросійських настроїв у суспільстві, посилення залежності Молдови від російських енергоносіїв, а також збільшення військової присутності рф в країні.

За планом рф планувала взяти Кишинів під свій контроль до 2030 року.

Документ готували в Управлінні президента рф з прикордонної співпраці. Саме це відомство раніше готувало план з поглинання білорусі.

Молдовські журналісти-розслідувачі у співпраці з 10 виданнями країн Європи і США дізналися про російську стратегію впливу на країну. Стратегія визначає 2030 рік як «крайній термін» взяття Молдови під контроль.

До 2022 року росія планувала нейтралізувати ініціативи Молдови щодо ліквідації присутності російських військових у «Придністров'ї». До 2025-го — формувати проросійські настрої серед політичної та економічної еліти Молдови та заважати співробітництву країни з НАТО. До 2030 року — в сусідній країні мали бути створені стійкі проросійські групи впливу для просування наративів кремля.