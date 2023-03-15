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Глава «правительства» фейковой ДНР получил подозрение. Фото: СБУ
Один из лидеров ДНР получил подозрение за вывоз украинского зерна в рфhttps://racurs.ua/n180953-odin-iz-liderov-dnr-poluchil-podozrenie-za-vyvoz-ukrainskogo-zerna-v-rf.htmlРакурс
Злочини керівництва окупаційних адміністрацій у тимчасово захоплених районах півдня та сходу України викривають правоохоронці.
Зокрема, СБУ повідомила про підозру голові так званого уряду вигаданої Донецької народної республіки віталію хоценку, який організував вивезення українського зерна з Маріуполя до росії. Цей зловмисник Він входить до найближчого оточення терориста дениса пушиліна, який безпосередньо сприяв його призначенню на «керівну посаду» у червні 2022 року. Про це 15 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.
З’ясувалося, що фігурант виконує завдання москви щодо матеріально-технічного забезпечення бойовиків, які воюють проти українських Сил оборони. Також саме він відповідав за вивезення українського зерна, вугілля та граніту з Маріупольського порту до росії.
Також СБУ встановила, що ця особа була одним із ключових організаторів незаконного референдуму щодо приєднання захоплених територій Донбасу до рф.
Зловмиснику повідомили про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Посібник росіян зараз переховується на тимчасово окупованих територіях. Однак в СБУ знають, де він ховається й докладе зусиль, щоб притягнути його до відповідальності.
Нагадаємо, у грудні 2022 року агентство Reuters повідомляло, що Сирія купує вкрадене росіянами українське зерно. Зазначалося, що експорт пшениці з окупованого Криму до Сирії зріс у 17 разів — до 500 тис. т, а це майже третина загального імпорту зерна в країну.
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