Глава «правительства» фейковой ДНР получил подозрение. Фото: СБУ

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Злочини керівництва окупаційних адміністрацій у тимчасово захоплених районах півдня та сходу України викривають правоохоронці.

Зокрема, СБУ повідомила про підозру голові так званого уряду вигаданої Донецької народної республіки віталію хоценку, який організував вивезення українського зерна з Маріуполя до росії. Цей зловмисник Він входить до найближчого оточення терориста дениса пушиліна, який безпосередньо сприяв його призначенню на «керівну посаду» у червні 2022 року. Про це 15 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

З’ясувалося, що фігурант виконує завдання москви щодо матеріально-технічного забезпечення бойовиків, які воюють проти українських Сил оборони. Також саме він відповідав за вивезення українського зерна, вугілля та граніту з Маріупольського порту до росії.

Також СБУ встановила, що ця особа була одним із ключових організаторів незаконного референдуму щодо приєднання захоплених територій Донбасу до рф.

Зловмиснику повідомили про підозру за ​ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Посібник росіян зараз переховується на тимчасово окупованих територіях. Однак в СБУ знають, де він ховається й докладе зусиль, щоб притягнути його до відповідальності.

Нагадаємо, у грудні 2022 року агентство Reuters повідомляло, що Сирія купує вкрадене росіянами українське зерно. Зазначалося, що експорт пшениці з окупованого Криму до Сирії зріс у 17 разів — до 500 тис. т, а це майже третина загального імпорту зерна в країну.