Беженцев из Украины заставят продать авто ради соцпомощи в Швейцарии

Біженців з України змусять продати авто заради допомоги у Швейцарії.

Видання 20 Minuten пише, що правило торкнеться тих біженців з України, хто провів у країні рік і хто має авто, вартість якого перевищує розмір виплат.

Соціальна допомога потім зупиняється на певний період часу, залежно від того, скільки принесе продаж автомобіля.

У серпні 2022 року уряд Швейцарії заявив про більш жорсткі умови нарахування грошових виплат українцям. відтоді при розгляді заявок від українців зі статусом S компетентні органи країни, що приймає, враховують їхнє фінансове становище. Раніше доходи та майно особи не бралися до уваги.

З березня 2022 року статус тимчасового захисту S у Швейцарії отримали понад 60 тис. громадян України. Ця посвідка дозволяє працевлаштовуватися та отримувати соціальну допомогу. При цьому особа могла витрачати на життя 20−30% коштів, виділених державою. Більша частина йшла на оплату медичних послуг та покриття інших витрат кантону на утримання біженця.

Розмір виплат був фіксований та становив 1,5 тис. швейцарських франків щомісячно. Нині кожна заявка розглядається індивідуально з урахуванням доходів та майна особи чи родини.

Якщо громадянин України знімає гроші з банківських карток фінансових закладів країни походження або купує активи, це впливає на оцінку рівня доходу та є вирішальним фактором при розгляді прохання про матеріальну допомогу.

Такі самі правила діють на території Швейцарії для тимчасових переселенців з інших країн.

Ми помітили, що суспільство критикує різне ставлення до тимчасово захищених і тих, хто потребує захисту. Тому ми обговорюємо різні варіанти того, як тепер перевірятимемо активи тих, хто просить допомоги, — зазначила генеральна секретарка Кантональної конференції соціальних директорів Ґабі Шоллезі в інтерв’ю Суспільному телебаченню Швейцарії.

За її словами, єдиним винятком є автомобіль, потрібний для повернення з евакуації. Вона також наголосила влітку 2022 року, що ситуація, яка змусить українців продавати особистий транспорт, не призведе до гарних наслідків. Доходи, отримані в країні тимчасового проживання, також потрібно буде підрахувати. Значно збільшуючи бар'єри для отримання виплат, це дозволить дотримуватися принципу юридичної рівності для всіх біженців, що отримують матеріальну підтримку від держави.