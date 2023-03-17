Польша разместит HIMARS на границе с Калининградской областью рф

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Ракурс

Механізована дивізія Війська Польського, розташована неподалік кордону з Калінінградською областю, до кінця 2023 року отримає на озброєння американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це 17 березня повідомляє Portal Samorządowy з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

Міністр нагадав, що РЗСО HIMARS влада Польщі замовила ще у 2019 році, а всього в рамках цієї заявки США мають намір поставити Польщі 500 таких систем.

Крім цього, Блащак повідомив, що 16 механізована дивізія вже була посилена корейськими танками К2 Black Panther та самохідними артилерійськими установками К9 Thunder. Portal Samorządowy уточнює, що перші машини прибули до країни у грудні 2022 року.

16 механізована дивізія щотижня стає дедалі сильнішою завдяки силі її бійців та техніки. Оскільки володимир путін вирішив відновити імперію зла і нападає на своїх сусідів, то наше завдання, завдання польської влади — зміцнити польські збройні сили таким чином, щоб путін не наважився напасти на Польщу, — цитує слова міністра Portal Samorządowy.

Нагадаємо, Збройні сили України активно використовують американські РЗСО HIMARS у війні проти Московії. На початку вересня 2022 року голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі наголосив на ефективності, з якою українські військові застосовують ці системи.

У перші місяці після того, як США почали постачати HIMARS українській армії, російське Міноборони регулярно звітувало про знищення цих систем. Військове керівництво України називало подібні повідомлення «фейками».