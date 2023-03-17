Егери ДШВ уничтожают оккупантов в Донецкой области - видео из прифронтового Часового Яра

https://racurs.ua/n181033-egeri-dshv-unichtojaut-okkupantov-v-doneckoy-oblasti-video-iz-prifrontovogo-chasovogo-yara.html

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Воїни 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України ведуть бойові дії в районі Бахмуту та обороняють важливе місто Часів Яр, а також стратегічну трасу з Бахмута.

Один із героїв відео, яке оприлюднили десантники, — це командир групи спеціального призначення Петро на псевдо «Харків». Відразу після розмови про московитів та їхні методи ведення війни він відбув до бойових позицій.

Під час штурмових дій, Петро отримав поранення голови, проте продовжив знищувати окупантів — кинувши у ворожий бліндаж дві гранати та відкрив вогонь зі стрілецької зброї.