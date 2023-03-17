Схемы Фирташа - СБУ рассказала, что искала в облгазах олигарха

https://racurs.ua/n181037-shemy-firtasha-sbu-rasskazala-chto-iskala-v-oblgazah-oligarha.html

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16 облгазів викрили на розкраданні державного блакитного палива на мільярди гривень.

Служба безпеки України (СБУ) спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) ліквідувала масштабну схему привласнення промислових обсягів газу із газотранспортної системи НАК «Нафтогаз України».

В СБУ розповіли 17 березня, що до організації оборудки причетний топ-менеджмент 16 регіональних підприємств у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях, які пов’язані з одним з українських олігархів. Його прізвище не називається, але раніше ЗМІ неодноразово пов’язували ці облгази з Дмитром Фірташем, що нині сховався від правосуддя за іншим провадженнями у Відні.

Схема полягала у тому, що на папері посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, а насправді не отримували від них газу. Фактично вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке було у газотранспортній системі та належало державі. Цим Україні завдано збитків на майже 3,5 млрд грн лише у 2021 році.

Інша частина схеми полягала у тому, що облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші використовували не для придбання газу. Ці кошти «перераховувалися» підконтрольним комерційним структурам для виведення у тінь.

При цьому облгази продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи і тим самим збільшували свою заборгованість перед «Нафтогазом».

Надалі організатори схеми намагались «списати» штучну заборгованість коштом бюджету.

СБУ викрила оборудку та заблокувала її реалізацію. Сьогодні правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях облгазів.