В Украине и россии отреагировали на ордер на арест путина - что означает решение МУС

https://racurs.ua/n181038-v-ukraine-i-rossii-otreagirovali-na-order-na-arest-putina-chto-oznachaet-reshenie-mus.html

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Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт президента рф і воєнного злочинця володимира путіна.

МКС оголосив, що путін підозрюваний у скоєнні злочину — незаконного примусового переміщення українських дітей. Також суд видав видав ордер на арешт уповноваженої з прав дитини рф Марії Львової-Бєлової.

Тепер МКС звертається до держав-учасниць Римського статуту з проханням про арешт та про передачу осіб до суду. Своєю чергою країна, яка отримала запит, має невідкладно вживати ці заходи.

В Україні та росії відреагували на ордери на арешт президента рф путіна і дитячої омбудсменки Львової-Бєлової.

Це означає, що за межами росії путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів, — наголошує український генпрокурор Андрій Костін.

Рішення МКС для нашої країни не мають жодного значення, зокрема, з правової точки зору. росія не є учасником Римського статуту і зобов’язань щодо нього не несе. З цим органом росія не співпрацює, а можливі «рецепти» на арешт будуть для нас юридично нікчемними, — стверджує речниця МЗС рф Марія Захарова.

Судді Міжнародного кримінального суду підозрюють путіна у воєнному злочині — незаконній депортації населення, зокрема дітей.

Це тільки початок, — прокоментував новину Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

рф може як завгодно тупотіти ніжками і визнавати рішення «нікчемним», однак у світі існують 122 країни, які прийняли Римський статут, і туди тепер путіну не їздити.

Станом на зараз Римський статут МКС підписали і ратифікували 122 держави світу. Вони зобов‘язані неухильно виконувати рішення суду.

путін та Марія Львова-Бєлова можуть бути заарештовані на території країн, які ратифікували Римський статут.

Римський статут — це головний документ роботи Міжнародного кримінального суду в Гаазі. 31 держава підписала, але не ратифікувала його. Серед них Ізраїль, Вірменія, США та Україна.

Москва неодноразово заперечувала звинувачення в тому, що її війська скоїли звірства під час річного вторгнення до свого сусіда. МКС видав ордер на арешт путіна за підозрою в незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в рф.

Ордери видані 22 лютого і є таємними, щоб захистити потерпілих і свідків, але в МКС вирішили оприлюднити дані про саме їх існування та імена злочинців для обізнаності громадськості.