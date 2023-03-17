Перспективы задержания путина по ордеру суда в Гааге раскрыл профессор международного права

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Про перспективи затримання російського диктатора володимира путіна за ордером Міжнародного кримінального суду пояснив професор міжнародного права Копенгагенського університету Кевін Йон Хеллер.

Це надзвичайно важлива подія. Не кожен день чинному голові державі звинувачує міжнародний суд. Але, звісно, перспективи затримання путіна найближчим часом дуже малі, — сказав у коментарі BBC професор Хеллер.

Він сумнівається, що путін найближчим часом залишатиме межі росії, а якщо й здійснюватиме міжнародні поїздки, то до тих країн, які не видадуть його міжнародному суду.

З юридичного погляду будь-яка країна-член МКС зобов’язана виконувати це рішення. І якщо путін приїде на територію цієї країни, повинні заарештувати його і передати суду. Але за фактом держави не завжди так чинять. Наприклад, проти президента Судану було висунуто серйозні звинувачення, а він після цього побував у кількох країнах, які є членами МКС, і жодна не заарештувала його. Тож ордер на арешт — не гарантія того, що путіна передадуть МКС. Але з юридичного погляду країни мають зобов’язання це зробити, — каже Хеллер.

Нагадаємо, що судді Міжнародного кримінального суду підозрюють путіна у воєнному злочині — незаконній депортації населення, зокрема дітей.

Станом на зараз Римський статут МКС підписали і ратифікували 122 держави світу. Вони зобов‘язані неухильно виконувати рішення суду. путін та Марія Львова-Бєлова можуть бути заарештовані на території країн, які ратифікували Римський статут.

Римський статут — це головний документ роботи Міжнародного кримінального суду в Гаазі. 31 держава підписала, але не ратифікувала його. Серед них Ізраїль, Вірменія, США та Україна. Москва неодноразово заперечувала звинувачення в тому, що її війська скоїли звірства під час річного вторгнення до свого сусіда.

Ордери видані 22 лютого і є таємними, щоб захистити потерпілих і свідків, але в МКС вирішили оприлюднити дані про саме їх існування та імена злочинців для обізнаності громадськості.

Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину — незаконної депортації та переміщення українських дітей.

На сьогодні відомо про депортацію 16 тис. 226 дітей, однак цифри можуть бути більшими, заявив омбудсман Дмитро Лубінець.