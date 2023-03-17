Сырский заявил о частичном успехе ВСУ на некоторых участках фронта

Війська росії наступають фактично по всій східній лінії фронту, запеклі бої в районах Кремінної, Торського, Білогорівки, Спірного, але епіцентр атаки — Бахмут.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявляє, що ворог зазнає втрат, тому змушений відходити. На деяких ділянках українські підрозділи мають частковий успіх.

Ворог намагається прорвати оборону Бахмуту на декількох напрямках. Бої ідуть на півночі, сході та півдні міста, ЗСУ дають відсіч ворогу.

На жаль, і ми маємо втрати, але набагато менші, ніж наші оборонці завдають ворогу. На деяких ділянках наші підрозділи мають частковий успіх, — підсумував Сирський.

Сьогодні секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов сказав, що Бахмут для України є ключовим пунктом.

Якщо ситуація зміниться, рішення прийматиме Ставка Верховного головнокомандувача. Фраза «втримати Бахмут» має суто військовий сенс. У нас було засідання Ставки. Ще раз підтверджено головнокомандувачем Залужним, і генералом Сирським, і всіма присутніми, що Бахмут для нас є дуже важливим, ключовим пунктом.

Ми розуміємо, що це когось дратує, хтось вважає, що ми повинні поступитись. Але це наша земля, і ми не маємо права її не обороняти.

Якщо ж нашими військовими будуть прийняті якісь рішення, вони будуть обговорюватися на Ставці, тоді ми будемо робити певні дії, — сказав Данілов.