Британия поможет МКС в расследовании дела путина

https://racurs.ua/n181047-britaniya-pomojet-mks-v-rassledovanii-dela-putina.html

Ракурс

Міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб пообіцяв допомогти Міжнародному кримінальному суду в Гаазі в судово-медичній експертизі та розслідуванні звинувачень, висунутих проти президента росії володимира путіна.

Це буде, як я підозрюю, довгий процес, але те саме говорили про Югославію, про Руанду, і багато людей, відповідальних за кровопролиття, у результаті опинилися в суді, — цитує заяву Рааба BBC.

Він переконує, що у найближчій перспективі путіну буде важко їздити світом, оскільки багато країн, які є членами МКС, будуть зобов’язані заарештувати його.