Британия поможет МКС в расследовании дела путина

Британия поможет МКС в расследовании дела путинаhttps://racurs.ua/n181047-britaniya-pomojet-mks-v-rassledovanii-dela-putina.htmlРакурс
Міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб пообіцяв допомогти Міжнародному кримінальному суду в Гаазі в судово-медичній експертизі та розслідуванні звинувачень, висунутих проти президента росії володимира путіна.
Це буде, як я підозрюю, довгий процес, але те саме говорили про Югославію, про Руанду, і багато людей, відповідальних за кровопролиття, у результаті опинилися в суді, — цитує заяву Рааба BBC.
Він переконує, що у найближчій перспективі путіну буде важко їздити світом, оскільки багато країн, які є членами МКС, будуть зобов’язані заарештувати його.
Але зараз важливо, щоб ті члени міжнародної спільноти, які підтримують МКС, переконалися в тому, що суд має достатню підтримку у розслідуванні, у криміналістичній експертизі, в опитуванні свідків, у технічному забезпеченні. І це те, що ми робитимемо тут у Лондоні спільно з нашими голландськими колегами та нашими партнерами по всьому світу, — заявив міністр юстиції Великої Британії.