Президент України Володимир Зеленський прокоментував видачу ордера на арешт диктатора та воєнного злочинця володимира путіна.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність. Керівник держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей — незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію держави-терориста.

Розділяти дітей із сімʼями, позбавляти їх будь-якої можливості звʼязатися з рідними, ховати дітей на російській території, розпорошувати по віддалених регіонах — усе це, очевидно, державна політика агресора, державні рішення, державне зло. Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави, — сказав президент у зверненні до українців за підсумками 17 березня.