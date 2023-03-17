В Международном уголовном суде раскрыли детали дела путина

https://racurs.ua/n181044-v-mejdunarodnom-ugolovnom-sude-raskryli-detali-dela-putina.html

Ракурс

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Ахмад Хан заявив, що злочини, в яких звинувачені володимир путін та Марина Львова-Бєлова, стали очевидними для нього під час його останнього візиту до України.

Знаходячись там, я відвідав один із дитячих будинків, з якого імовірно були взяті діти, недалеко від нинішньої лінії фронту конфлікту. Розповіді тих, хто піклувався про цих дітей, та їх побоювання з приводу того, що з ними стало, наголошували на необхідності невідкладних дій, — заявив Хан.

Він додав, що судді повинні забезпечити притягнення до відповідальності осіб, винних у передбачуваних злочинах, та повернення дітей у свої сім’ї та громади.

Поки путіна та Львову-Бєлову не арештують, МКС не може проводити засідання, повідомив «Суспільному» речник суду Фаді Ель Абдалла.

За його словами, Україна може вимагати їхнього арешту на території 123 країн, які визнають рішення МКС. Розслідування триває за запитом та матеріалами України.

Список Гааги

володимир путін став шостим главою держави, який потрапив під міжнародне кримінальне розслідування

Про це у своєму телеграм-каналі пише юрист, голова міжнародної правозахисної групи «Агора» Павло Чіков.

Першим в історії главою держави, який постав перед Міжнародним кримінальним судом, у 2011 році став президент Кот-д'Івуару Лоран Гбагбо. Його звинуватили у злочинах проти людяності, скоєних у ході збройного конфлікту в країні у 2010−2011 роках. Через 8 років, у 2019 році, Гбагбо було виправдано.

Майбутнього президента Кенії Ухуру Кеніата звинувачували Міжнародний кримінальний суд у скоєнні злочинів проти людяності під час політичної кризи в Кенії у 2007−2008 роках. У 2014 році ці звинувачення було знято через відсутність доказів.

Президент Судану Омар аль-Башир перебуває під вартою у своїй країні з 2019 року і чекає на видачу в Гаагу. Міжнародний кримінальний суд звинувачує його в організації та проведенні геноциду.

Першим засудженим главою держави став президент Ліберії Чарльз Тейлор. Його судив Спеціальний Суд із Сьєрра-Леоне. Він визнав його винним у пособництві та підбурюванні до воєнних злочинів та у співучасті у злочинах проти людяності. 30 травня 2012 року суд засудив Чарльза Тейлора до 50 років ув’язнення.

Слободан Мілошевич, колишній президент Сербії, помер у в’язниці ООН у Гаазі, не дочекавшись вироку. Його судив попередник МКС — Трибунал з колишньої Югославії.