Владимир Путин сделал заявление по американскому плану из 28 пунктов. Фото:

https://racurs.ua/n210555-spisok-iz-28-punktov-ssha-po-ukraine-mojet-stat-osnovoy-dogovorennostey-putin.html

Ракурс

Російський диктатор Володимир Путін зробив заяву щодо американського плану з 28 пунктів.

За словами глави країни-агресора РФ, Москва згодна з тим, що перелік з цих 28 пунктів може стати основою для майбутніх домовленостей з Україною щодо завершення повномасштабної війни. А «мирний план» обговорювався ще до саміту на Алясці і саме звідти «ростуть ноги» у згаданих 28 пунктів. Заяви Путіна під час сьогоднішнього брифінгу цитують пропагандистські російські ЗМІ.

Росія загалом згодна, що список з 28 пунктів США по Україні може бути покладено в основу майбутніх домовленостей, — заявив він.

За його словами, після перемовин у Женеві української та американської делегацій, було вирішено, що всі ці 28 пунктів треба розділити на чотири складові. Росіяни вже отримали цю інформацію.

Також Путін цинічно прокоментував заклики до припинення бойових дій на території України. Він заявив, що бої в Україні могли б закінчитися у разі, якщо Сили оборони відійдуть від територій, які займають.

Ми досі отримуємо заходи про зупинення бойових дій там, там, там. Війська України підуть із територій, які вони займають, ось тоді й припиняться бойові дії. Не підуть — ми доб'ємося цього збройним шляхом, — наголосив він.

Ще заяви диктатора:

Якщо ЗСУ підуть із територій, які вони займають, тоді й припиняться бойові дії, не підуть — ми доб'ємося цього збройним шляхом.

Інші заяви диктатора:

Жодних проектів «мирного договору» щодо України не було, був набір питань для обговорення.

Проект плану потрібно покласти «дипломатичною мовою», зараз деякі пункти звучать смішно.

РФ готова зафіксувати на папері відсутність агресивних планів щодо Європи.

Американська делегація має приїхати до Москви наступного тижня.

Нагадаємо, нещодавно в Білому домі заявили, що за останній тиждень Сполучені Штати Америки досягли значного прогресу в напрямку укладення мирної угоди. До переговорів також залучено Україну та Російську Федерацію. Однак ще потрібно вирішити кілька «делікатних, але не нездоланних деталей».