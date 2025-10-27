Владимир Путин готов принять концепцию США по Украине. Фото:

Глава РФ Володимир Путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці нібито підтвердив готовність до завершення війни в Україні на основі американської концепції.

Російський диктор буцімто «готовий прийняти концепцію Сполучених Штатів щодо України» та «рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі». Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив в інтерв’ю угорському YouTube-каналу «Ультраханг».

На Алясці президент Росії Путін сказав, що готовий співпрацювати на основі концепції та рамкового підходу, який спеціальний представник президента Трампа презентував у Москві та який вони продовжили обговорювати в Анкориджі, — зазначив він.

Глава російського МЗС поскаржився, що прямої відповіді з боку США нібито не було й додав, що «сторони домовилися взяти паузу, щоб обміркувати пропозиції».

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація мають зупинити війну в тих територіальних межах, які склалися на теперішній час, та укласти мирну угоду.