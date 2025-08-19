Новости
Швейцария пообещала «иммунитет» Путину от ареста по ордеру МУС. Фото:

Швейцария пообещала «иммунитет» Путину от ареста по ордеру МУС

19 авг 2025, 17:24
999

Швейцарія пообіцяла «імунітет» президенту РФ Володимиру Путіну.

Російського диктатора на швейцарській території не арештують за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо той приїде на переговори щодо миру з президентом України Володимиром Зеленським. Про це міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив 19 серпня під час виступу в Берні, передає Agence France Presse.

Швейцарія більш ніж готова до проведення саміту між Росією та Україною, — наголосив він.

Як відомо, російський президент Володимир Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину через викрадення та депортацію людей (зокрема дітей) з окупованих територій України до РФ. Ордер на арешт, який виданий Міжнародним кримінальним судом означає, що диктатора можуть затримати й передати до суду у разі виїзду за кордон країни-агресора.

Нагадаємо, 15 серпня на Алясці відбувся саміт президента США Дональда Трампа й глави РФ Володимира Путіна. Вони провели перемовини, які тривали майже три години.

Джерело: Agence France Presse

