Си Цзиньпин обсудит с путиным схемы уклонения россии от санкций. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n181058-si-czinpin-obsudit-s-putinym-shemy-ukloneniya-rossii-ot-sankciy-isw.html

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20−22 березня зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним у москві.

Під час зустрічі вони можуть обговорити схеми ухилення російської федерації від міжнародних санкцій, запроваджених через вторгнення до України, щоб підтримати продаж та постачання до росії китайського обладнання. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 18 березня.

Аналітики зазначають, що компанії з КНР продавали гвинтівки, запчастини для дронів та обладнання російським організаціям, які можуть бути використані у військових цілях. А спецслужби країн Заходу заявили, що у Пекіні розглядають можливість постачання летального обладнання до росії.

Також очільник КНР порушить тему зацікавленості Пекіна у посередництві у переговорному врегулюванні війни в Україні.

Сі також, ймовірно, прагне сприяти зусиллям Китаю, спрямованим на те, щоб позиціонувати Китай як неупередженого стороннього посередника у переговорах між рф та Україною, — йдеться у звіті.

Нагадаємо, в кремлі заявляли, що глава КНР відвідає російську-федерацію 20−22 березня на запрошення російського диктатора володимира путіна. У ході переговорів з главою країни-агресора «буде обговорено актуальні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між рф та Китаєм».