Спецназ СБУ уничтожил 10 российских танков. Фото:

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Ракурс

Російська окупаційна армія стрімко втрачає свою бронетехніку в ході бойових дій в Україні.

Так, лише за одну ніч бійці спецпідрозділу Служби безпеки України «Білі вовки» знищили десять ворожих танків. Також було знищено один бронетранспортер окупантів. Специ Центру спецоперацій «А» відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. Про це 18 березня повідомив прес-центр СБУ.

Дев’ять чи десять? Десять! Саме стільки російських танків знищили спецпризначенці СБУ «Білі Вовки» лише за одну ніч! — зазначили в спецслужбі та опублікували відео спалення техніки загарбників.

Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення росії Сили оборони знищили 3 тис. 511 танків, 6 тис. 830 бойових броньованих машин, 5 тис. 404 одиниць автомобільної техніки та 259 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, протитанкісти 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ одним пострілом з протитанкового ракетного комплексу «Джавелін» знищили російський танк у Донецькій області.