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путин летом приедет в ЮАР, признающий юрисдикцию Международного уголовного суда - Reuters
путин летом приедет в ЮАР, признающую юрисдикцию Международного уголовного суда — Reutershttps://racurs.ua/n181098-putin-letom-priedet-v-uar-priznauschuu-urisdikciu-mejdunarodnogo-ugolovnogo-suda-reuters.htmlРакурс
Диктатор володимир путін у серпні має намір відвідати саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці (ПАР). Ця країна визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на його арешт.
Reuters порушило питання про те, чи заарештує ПАР російського президента на запит Міжнародного кримінального суду. У південноафриканському уряді знають про свої юридичні зобов’язання, проте до саміту «продовжить взаємодіяти із зацікавленими сторонами». Їхня відповідь поки що досить невизначена.
Ми беремо до відома звіт про ордер на арешт, який видав МКС. Південна Африка, як і раніше, дуже хоче, щоб конфлікт в Україні був вирішений мирним шляхом у ході переговорів, — цитує видання спікера президента ПАР Вінсента Магвеню.
Країни БРІКС — це Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка.
Зазначимо, що ПАР вже одного разу проігнорувала ордер на арешт, виданий МКС.
У 2015 році до країни прибув обвинувачений у воєнних злочинах президент Судану Омар Башир. Але влада ПАР не стала його заарештувати, надавши йому теплий прийом.
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