путин летом приедет в ЮАР, признающий юрисдикцию Международного уголовного суда - Reuters

https://racurs.ua/n181098-putin-letom-priedet-v-uar-priznauschuu-urisdikciu-mejdunarodnogo-ugolovnogo-suda-reuters.html

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Диктатор володимир путін у серпні має намір відвідати саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці (ПАР). Ця країна визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на його арешт.

Reuters порушило питання про те, чи заарештує ПАР російського президента на запит Міжнародного кримінального суду. У південноафриканському уряді знають про свої юридичні зобов’язання, проте до саміту «продовжить взаємодіяти із зацікавленими сторонами». Їхня відповідь поки що досить невизначена.

Ми беремо до відома звіт про ордер на арешт, який видав МКС. Південна Африка, як і раніше, дуже хоче, щоб конфлікт в Україні був вирішений мирним шляхом у ході переговорів, — цитує видання спікера президента ПАР Вінсента Магвеню.

Країни БРІКС — це Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка.