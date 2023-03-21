Оккупанты ввели в Джанкое режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки дронов

https://racurs.ua/n181156-okkupanty-vveli-v-djankoe-rejim-chrezvychaynoy-situacii-posle-nochnoy-ataki-dronov.html

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Окупаційна влада запровадила у Джанкої режим надзвичайної ситуації.

Після нічних ударів невідомими мемними безпілотниками постраждала залізнична інфраструктура, яку росіяни використовують для перекидання військ, техніки та боєприпасів.

Джанкой — ключовий залізничний вузол у Криму для сполучення із Херсонщиною. Якщо вивести з ладу цей вузол, терористи рф, ймовірно, не зможуть постачати зброю до Чорноморського флоту, а також до окупованих частин Херсонської та Запорізької областей.

У телеграм-каналах рф та ресурcі ASTRA пишуть, що значні пошкодження отримало локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади на залізничній станції у Джанкої внаслідок вчорашньої атаки дронів.

Також внаслідок атаки на станцію виникли перебої в електромережі локомотивного депо.

Офіційно росіяни не підтверджують влучання дронів по інфраструктурі, хоча глава анексованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що в районі Джанкоя «відпрацювала ППО». На двох вулицях міста знайшли уламки дронів, зазначив призначений московитами голова Джанкоя.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що в Джанкої знищено кілька крилатих ракет «Калібр-НК» під час їхнього транспортування залізницею. Ці ракети, зазначили у ГУР, призначені для пусків із кораблів Чорноморського флоту рф.