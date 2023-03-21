Путин и Си обсудили китайский "план урегулирования" войны в Украине

https://racurs.ua/n181166-putin-i-si-obsudili-kitayskiy-plan-uregulirovaniya-voyny-v-ukraine.html

Ракурс

Під час неофіційної частини переговорів кремлівський диктатор та воєнний злочинець володимир путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «план врегулювання» війни в Україні.

Прес-секретар путіна дмитро пєсков повідомив з цього приводу:

Оцінки не даватиму, давайте дочекаємося заяв для ЗМІ.

За оцінками пєскова, офіційна частина переговорів пройде після 15.00 у Кремлі.

Сі Цзіньпін під час зустрічі з прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним назвав Пекін і Москву «великими сусідніми державами» та «стратегічними партнерами», заявивши, що Китай «приділятиме пріоритетну увагу» зв’язкам з росією.

Сі сказав, що прем'єр-міністр Китаю Лі Цян «продовжить приділяти пріоритетну увагу всебічному стратегічному партнерству між Китаєм і росією», додавши, що «ми є великими державами-сусідами та всеосяжними стратегічними партнерами».

24 лютого, у річницю початку масштабного російського вторгнення в Україну Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало свої пропозиції щодо «врегулювання української кризи».

Опублікований Пекіном документ називається «позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи». Він включає 12 пунктів, виконання яких, на думку Китаю, наблизить закінчення війни.

У тексті багато обтічних формулювань та дипломатичних реверансів. Але якщо коротко переказати суть написаного, то вийде таке. Китай пропонує: