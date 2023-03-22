Истребитель Mirage, фото: SRA GREG L. DAVIS, USAF

https://racurs.ua/n181217-ukrainskie-piloty-vo-francii-prohodyat-uskorennuu-podgotovku-na-istrebitelyah-mirage-smi.html

Ракурс

У Франції на авіабазах Мон-де-Марсан та Нансі близько 30 українських пілотів уже понад півтора місяця проходять прискорену підготовку на винищувачах-бомбардувальниках Mirage 2000.

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене перед візитом президента України Володимира Зеленського до Парижа 8 лютого.

Таким чином Франція приєднується до США, які також проводять навчання українських пілотів на F-16, наголошує видання.

Зазначається, що Париж не виключає поставки українській армії десяти винищувачів розробки компанії Dassault Aviation, якщо «буде ухвалене політичне рішення».

Dassault Mirage 2000 — багатоцільовий винищувач, розроблений у 70-х роках XX ст. Це був основний бойовий літак ВПС Франції наприкінці XX — на початку XXI ст.

Останній Mirage 2000 виготовили у 2007 році. Заміною йому у французьких ВПС стає багатоцільовий винищувач Dassault Rafale, прийнятий на озброєння у 2006 році.

Загалом було побудовано понад 600 Mirage 2000, цей літак він перебував на озброєнні дев’яти країн.

Джерело: Le Figaro