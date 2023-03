Невыездной путин - ЮАР и Бразилия объявили свою позицию по поводу ордера Гааги

У Південноафриканській Республіці заявили, що проведуть консультації з росією через міжнародний ордер на арешт президента рф володимира путіна.

Водночас у Бразилії кажуть, що у путіна можуть бути проблеми. Міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра заявив, що його країна поважає рішення суду.

Breaking News: Minister of International Relations Dr Naledi Pandor on the @IntlCrimCourt arrest warrant for President Vladimir Putin. #sabcnewspic.twitter.com/UPRB6EZhOX