Невыездной путин - ЮАР и Бразилия объявили свою позицию по поводу ордера Гааги

https://racurs.ua/n181222-nevyezdnoy-putin-uar-i-braziliya-obyavili-svou-poziciu-po-povodu-ordera-gaagi.html

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У Південноафриканській Республіці заявили, що проведуть консультації з росією через міжнародний ордер на арешт президента рф володимира путіна.

Водночас у Бразилії кажуть, що у путіна можуть бути проблеми. Міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра заявив, що його країна поважає рішення суду.

Breaking News: Minister of International Relations Dr Naledi Pandor on the @IntlCrimCourt arrest warrant for President Vladimir Putin. #sabcnewspic.twitter.com/UPRB6EZhOX — Sophie Mokoena (@Sophie_Mokoena) March 22, 2023

Ці дві країни входять до міждержавного обʼєднання БРІКС разом із росією, Китаєм та Індією. Але вони є членами Міжнародного кримінального суду, ратифікували Римський статут і зобовʼязані арештувати путіна, якщо він зʼявиться на їхній території. Улітку 2023 року саміт БРІКС планують провести у ПАР.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей/

Окупанти вивозять українських дітей в рф, знищують їхню українську ідентичність, надають громадянство та заохочують росіян до всиновлення.

Дітей вивозили без дозволу родичів і України, в росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей. Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає такий ордер чинному президенту.

Арештувати Путіна тепер точно зобовʼязані 123 країни, які ратифікували Римський статут. Це всі країни Європи, всі країни Південної Америки, в тому числі деякі члени БРІКС — організації, в якій росія є учасником. Також до членів МКС входить Японія, Австралія й Канада, Афганістан, Таджикистан, Монголія і багато інших країн.