Выведите танки из Украины - В США прокомментировали поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном

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Американська влада не постачає Україні снаряди зі збідненим ураном, які Києву пообіцяла Велика Британія. Однак росія перебільшує загрозу застосування таких боєприпасів, заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

21 березня Міноборони Великобританії анонсувало, що разом із бойовими танками Challenger-2 відправить в Україну снаряди зі збідненим ураном, які здатні пробивати броню та можуть бути використані для ураження важкої техніки. Кремлівський коротун володимир путін сказав у відповідь, що «колективний Захід уже починає застосовувати зброю з ядерним компонентом».

Джон Кірбі на брифінгу в Білому домі заявив, що Москва використовує ці снаряди, щоб злякати світ.

Це широко поширений тип боєприпасів, який використовується десятиліттями через його бронебійні властивості, — сказав американський чиновник, додавши, що ці снаряди не є радіоактивними та не належать до ядерної зброї.

Кірбі вважає, що насправді росія просто не хоче, щоб Україна продовжувала виводити з ладу її танки.

Якщо росія така стурбована за долю своїх танків і танкістів, нехай просто переправить їх назад через кордон і виведе з України. Їм там не місце спочатку, — сказав Кірбі.

Раніше влада Великої Британії звинуватила путіна в поширенні свідомо неправдивої інформації про постачання Україні снарядів зі збідненим ураном.

Історія питання

Танки Challenger 2, котрі Велика Британія зобов’язалась передати Україні, озброєні 120-мм танковою нарізною гарматою L30 з довжиною ствола у 55 калібрів.

Хоч калібр цієї гармати і відповідає тим, які використовують інші країни блоку НАТО, вона, тим не менш, є нарізною, що унеможливлює застосування інших боєприпасів окрім тих, які виготовлені спеціально для неї.

До боєкомплекту танкової гармати L30 входять бронебійні підкаліберні снаряди L23, L26, L27, L28 та найсучасніші L29А1.

Перший бронебійний підкаліберний снаряд L23 був розроблений в 1984 році та мав у своїй конструкції бронебійний сердечник з вольфрамового сплаву. Він був виведений з озброєння через малу ефективність і не використовується британською армією.

Бронебійний підкаліберний 120-мм боєприпас L29A1 з сердечником зі збідненого урану. Фото з відкритих джерел

Створені пізніше боєприпаси L26, L27, L28 та L29 оснащені бронебійним сердечником зі збідненого урану. Також в останні роки на озброєння британських танкових військ стали надходити сучасні бронебійні боєприпаси L29А1.

Під терміном «збіднений уран» розуміють побічний продукт виділення радіоактивного ізотопу урану U-235 для ядерної енергетики та озброєння. Цей метал після вилучення активного ізотопу стає менш радіоактивним за природній уран та його руду і має на 40% менше випромінення.

Основне військове застосування збідненого урану — бронебійні боєприпаси. Використання цього металу в боєприпасах пов’язане з його властивостями — високою вагою, щільністю і пірофорністю. Завдяки цим характеристикам снаряди мають високу бронебійну дію і спричиняють суттєві заброневі руйнування.

У країнах з розвиненою атомною промисловістю і великими накопиченнями збідненого урану, таких як Велика Британія, США та Франція, його використання в оборонній промисловості обходиться значно дешевше, ніж використання альтернативних матеріалів, наприклад, вольфраму.