США назвали "просто идиотом" российского летчика, из-за которого американский дрон упал в Черном море

https://racurs.ua/n181236-ssha-nazvali-prosto-idiotom-rossiyskogo-letchika-iz-za-kotorogo-amerikanskiy-dron-upal.html

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Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі назвав «безглуздим» рішення Міноборони росії, яке вручило державні нагороди льотчикам винищувачів Су-27, які супроводжували американський безпілотник MQ-9 Reaper перед його катастрофою в Чорному морі.

Я не знаю жодної армії, жодного військово-повітряного флоту у світі, який нагородив би льотчика за зіткнення з безпілотником. Якщо це хоробрість, тоді, я думаю, вони мають інше визначення цього поняття. Це безглуздо та образливо, — заявив Кірбі під час брифінгу для журналістів.

Представник Ради нацбезпеки заявив, що США не знають, чи навмисно льотчик протаранив дрон MQ-9, «але він це зробив».

Я не розумію, чому вони присудили нагороду за хоробрість льотчику, який, у гіршому випадку, зловмисно наражався на себе та американську власність на великий ризик, а в кращому — просто ідіот, — додав Кірбі.

Міністр оборони рф сергій шойгу 22 березня нагородив орденами Мужності льотчиків літаків Су-27, які, за версією рф, завадили дрону MQ-9 порушити межі району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого після початку війни.

За версією США, безпілотник MQ-9 розбився після того, як 14 березня зіткнувся з російським Су-27 у нейтральних водах над Чорним морем. Судячи із відео США, дрон упав, коли російський винищувач скинув перед ним паливо. У Міноборони рф стверджували, що безпілотник перейшов у некерований політ і розбився «внаслідок різкого маневрування».