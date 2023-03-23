Арестуют ли путина по ордеру МКС, ответили в Венгрии

https://racurs.ua/n181251-arestuut-li-putina-po-orderu-mks-otvetili-v-vengrii.html

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Угорщина не заарештовуватиме воєнного злочинця — президента росії володимира путіна, попри ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. За словами глави канцелярії прем'єра Гергея Гуйяша, Будапешт «не має законних підстав» арештовувати путіна у разі його приїзду до Угорщини.

Сусідня країна підписала і ратифікувала Римський статут, який зобов’язує країни-учасниці виконувати всі рішення суду, однак не імплементувала його у своє законодавство.

Ми можемо звернутися до угорського законодавства і на підставі цього не можемо заарештувати російського президента, оскільки статут МКС не був впроваджений в Угорщині, — цитує Гуйяша Reuters.

Йдеться про те, що Будапешт лише формально схвалив Римський статут, але не змінив своє національне законодавство для його втілення.

Гуйяш також додав, що угорський уряд не сформував позицію щодо ордера на арешт путіна.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч українських дітей. Видача ордера означає, що путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.