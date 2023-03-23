Ракурсhttps://racurs.ua/
Пуск американской управляемой ракеты TOW из «Хамви» показали ВСУ
Пуск американской управляемой ракеты TOW из «Хамви» показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181259-pusk-amerikanskoy-upravlyaemoy-rakety-tow-iz-hamvi-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Військовослужбовці Збройних сил України продемонстрували момент пуску американської важкої протитанкової керованої ракети TOW-2B з високомобільного бронеавтомобіля HMMWV («Хамві») по ворожих позиціях.
Після наведення ракета влучила у ціль й військовослужбовці ЗСУ дали команду «Хамві» оперативно переміститися в інші місце задля уникнення вогню окупантів у відповідь.
Нагадаємо, наведення ракети TOW-2B командне, напівавтоматичне, здійснюється оператором.
.