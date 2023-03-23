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Ракурс
Пуск американской управляемой ракеты TOW из «Хамви» показали ВСУ

Пуск американской управляемой ракеты TOW из «Хамви» показали ВСУ (ВИДЕО)

23 мар 2023, 20:40
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Військовослужбовці Збройних сил України продемонстрували момент пуску американської важкої протитанкової керованої ракети TOW-2B з високомобільного бронеавтомобіля HMMWV («Хамві») по ворожих позиціях.





Після наведення ракета влучила у ціль й військовослужбовці ЗСУ дали команду «Хамві» оперативно переміститися в інші місце задля уникнення вогню окупантів у відповідь.

Нагадаємо, наведення ракети TOW-2B командне, напівавтоматичне, здійснюється оператором.

Источник: Ракурс


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