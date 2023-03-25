Военные корабли рф были у «Северных потоков» за несколько дней до взрывов - СМИ

https://racurs.ua/n181313-voennye-korabli-rf-byli-u-severnyh-potokov-za-neskolko-dney-do-vzryvov-smi.html

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Військові кораблі росії були в районі підводних газогонів «Північний потік — 1 «та «Північний потік — 2» за кілька днів до вибухів. Про це пише німецький портал t-online з посиланням на інформацію з кіл безпеки та відкриті дані.

Угруповання російських кораблів мало необхідне обладнання для встановлення вибухових пристроїв. 26 вересня вибухи пошкодили німецько-російські газогони на дні Балтійського моря.

Супутникові фото свідчать про щонайменше три підозрілі кораблі, які покинули російську військово-морську базу в Калінінграді в ніч на 21 вересня. Три інші кораблі ВМФ росії могли супроводжувати операцію і забезпечувати військовий захист. Міністерство оборони рф заявило, що корвет «Сообразительный» і фрегат «Ярослав Мудрий» супроводжували конвой кораблів з навчальною метою.

Те, що саме міні-підводні човни могли розмістити вибухові заряди на трубопроводах, експерти підозрювали з самого початку. Якби підтвердилося, що SS-750 був на місці злочину, то головним підозрюваним відтепер став би російський флот, — пише видання.

Нагадаємо, раніше The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідувальної спільноти. Там нібито припускають, що за вибухом газопроводів «Північні потоки» в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.