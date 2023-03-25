рф разместит ядерное оружие на территории беларуси. Фото:

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Російський президент володимир путін заявив, що розмістить ядерну збою на території білорусі.

Мова йде про тактичне ядерне озброєння. Диктатор своє рішення аргументував тим, що Велика Британія передасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном. А про передачу ядерної зброї його начебто неодноразово просив олександр лукашенко. На території білорусі розмістять ядерну зброю, але керуватимуть нею з москви. Завершити будівництво сховища для «ядерки» путін пообіцяв до 1 липня. Про це він заявив в інтерв’ю пропагандистському каналу «росія 24», передає BBC.

Диктатор додав, що росія допомогла режиму лукашенка переобладнали літаки, а 10 типів літаків готові до застосування тактичної зброї. Навчання пілотів він пообіцяв розпочати 3 квітня.

Також глава рф підтвердив передачу режиму лукашенка одного ОТРК «Іскандер», який є потенційним носієм ядерної зброї.

Як відомо, 21 березня Велика Британія заявила про передачу Україні снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2. Того ж дня володимир путін виступив із заявою, у якій наголосив, що «колективний Захід починає вже застосовувати зброю з ядерним компонентом». Воєнний злочинець пригрозив, що рф буде змушена «відповідним чином реагувати».

У Міноборони Великої Британії після цього заявили, що путін навмисно намагається поширити фейкову інформацію, бо британська армія збіднений уран у своїх бронебійних снарядах використовує протягом десятиліть. Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю чи потенціалом.

Нагадаємо, 21 лютого російський диктатор володимир путін заявив, що рф призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння СНО-3, який був підписаний між США та росією. Документ передбачав, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1 тис. 550 одиниць, і до 700 одиниць для розгорнутих носіїв — міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.

Раніше в Американському інституті вивчення війни (ISW) заявляли, путін не піде на ядерну ескалацію чи війну з НАТО, а погрози Заходу звучать лише для того, щоб залякати.

Джерело: BBC