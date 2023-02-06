володимир путін не готовий до затяжної війни. Фото:

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Диктатор рф володимир путін не готовий до затяжної війни проти України, оскільки утримується від ухвалення відповідних рішень.

Російська влада, зокрема, із запізненням проводить великомасштабні військові реформи. Також несвоєчасно проводиться кадрова мобілізація та реорганізація, москва реально мала провести перед початком повномасштабного вторгнення в Україну. У кремлі зволікають з оголошенням другої хвилі мобілізації, оскільки побоюються реакції суспільства. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 6 лютого.

За інформацією експертів, зараз російська влада проводить проводить опитування, щоб оцінити, як росіяни сприймають мобілізацію. Зараз путін покладається на групу цапів-відбувайлів, які публічно ризикують замість нього і беруть на себе провину за військові невдачі окупантів і непопулярну політику.

Також в ISW вважають, що путін не піде на ядерну ескалацію чи війну з НАТО, а погрози Заходу звучать лише для того, щоб залякати.

путін також продовжує демонструвати, що він залишається обачливою людиною, яка приділяє значну увагу усуненню ризиків, навіть попри те, що його сприйняття ситуації, з якою він стикається, розходиться з реальністю, — зазначають в інституті.

Нагадаємо, посол росії у Вашингтоні анатолій антонов виступив з цілою низкою заяв, після оголошення Пентагону про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Він наговорив про ренесанс американського ВПК, тотальну гібридну війну проти росії «на її ж території», курс США із завдання стратегічної поразки рф, що приведе світ «до катастрофічного сценарію».