путин пригрозил модернизировать 1 тыс. 600 танков. Фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n181329-putin-prigrozil-modernizirovat-i-proizvesti-1-tys-600-tankov.html

Ракурс

Країна-агресор російська федерація у найближчі три роки має намір виробити і модернізувати загалом понад 1 тис. 600 танків.

У такому разі, на думку російського диктатора володимира путіна, загальна кількість танків армії рф начебто буде перевищувати втричі кількість танків Збройних сил України. Про це путін заявив в інтерв’ю пропагандистському каналу «росія 24», передають «Інтерфакс» та РІА «Новости».

Також воєнний злочинець зазначив, що українські Сили оборони начебто за добу використовують майже 5 тис. снарядів, а в Сполучених Штатах Америки «за місяць виробляють близько 15 тис. снарядів».

Крім того, диктатор вважає, що військова допомога Україні від Заходу призведе до ескалації.

Нагадаємо, на Кремінському напрямку російська армія втратила чимало нових танків Т-90, які російська армія називає «непереможними». Після цього окупанти були змушені повернутися до використання радянських Т-72.

А 22 березня група дослідників Conflict Intellіgence Team (СІТ) повідомила, що рф знімає зі зберігання радянські танки Т-54/55, які випустили ще в кінці 1950-х років.

Російські пропагандисти почали заявляти, що у разі необхідності росія зніматиме з постаментів танки Т-34, щоб відправити їх на фронт. З цих музейних експонатів у москві нібито можуть сформувати бронетанкову дивізію.

Міністр оборони України Олексій Резніков після цього заявив, що сучасні західні танки «Abrams, Leopard і Challenger тепер мають бути сильно налякані».

Джерело: «Інтерфакс», РІА «Новости»