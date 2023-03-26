NASA показало, как выглядит туманность Северная Америка, фото: NASA/JPL-Caltech⁣

https://racurs.ua/n181351-kosmicheskuu-severnuu-ameriku-pokazalo-nasa-foto.html

Ракурс

NASA показало знімок туманності Північна Америка, розташованої від Землі на відстані 1,5 тис. світлових років в напрямку сузір’я Лебедя.

Свою назву туманність отримала через схожість з континентом Північна Америка у видимому світлі.

Відповідний знімок, опублікований на сторінках NASA у соцмережах, сформовано на основі даних, зібраних проектом Digitized Sky Survey та космічним телескопом «Спітцер» у видимому (відтінки синього) та інфрачервоному (відтінки червоного і зеленого) світлі.

У лівій частині зображення розміщена синя трикутна форма, що нагадує континент Північної Америки, зі звужуваним «носиком», котрий спускається до лівого нижнього кута. Відтінки червоного, оранжевого, зеленого та фіолетового кольору спадають каскадом у правій частині зображення.⁣