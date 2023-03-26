Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
NASA показало, как выглядит туманность Северная Америка, фото: NASA/JPL-Caltech⁣

Космическую «Северную Америку» показало NASA (ФОТО)

26 мар 2023, 18:41
999

NASA показало знімок туманності Північна Америка, розташованої від Землі на відстані 1,5 тис. світлових років в напрямку сузір’я Лебедя.





Свою назву туманність отримала через схожість з континентом Північна Америка у видимому світлі.

Відповідний знімок, опублікований на сторінках NASA у соцмережах, сформовано на основі даних, зібраних проектом Digitized Sky Survey та космічним телескопом «Спітцер» у видимому (відтінки синього) та інфрачервоному (відтінки червоного і зеленого) світлі.

У лівій частині зображення розміщена синя трикутна форма, що нагадує континент Північної Америки, зі звужуваним «носиком», котрий спускається до лівого нижнього кута. Відтінки червоного, оранжевого, зеленого та фіолетового кольору спадають каскадом у правій частині зображення.⁣

На проміжку 50 світлових років туманність всіяна молодими зірками віком близько одного мільйона років, в той час як трохи старіші зірки віком від трьох до п’яти мільйонів років розсіяні по всій туманності, концентруючись у правому верхньому кутку, — зазначають у NASA.⁣

NASA показало, як виглядає туманність Північна Америка, фото: NASA/JPL-Caltech⁣

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров