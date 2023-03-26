Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Ряд пожаров произошли за сутки в Киевской области, фото: ГСЧС
47 возгораний травяного настила произошло за сутки на Киевщине — ГСЧС призывает не жечь сухостой (ФОТО)https://racurs.ua/n181350-47-vozgoraniy-travyanogo-nastila-proizoshlo-za-sutki-na-kievschine-gschs-prizyvaet-ne-jech.htmlРакурс
У Київській області за минулу добу сталися 66 пожеж, 47 з яких були загорянням трав’яного настилу на загальній площі майже 80 га.
Про це сьогодні, 26 березня, повідомляє прес-служба ДСНС Київщини.
Наймасштабніші вигорання сухої рослинності спостерігається:
- у селах Проців та Жереб’ятин Бориспільського району рятувальники ліквідували загоряння сухостою на загальній площі 33 га;
- у місті Васильків Обухівського району — на площі 5 га;
- у селі Торчицький степок Білоцерківського району — 3,5 га
- селі Дениси Бориспільського району — 3,5 га;
- у місті Миронівка Обухівського району — 3 га.
Всі пожежі були своєчасно ліквідовані фахівцями ДСНС, — наголошують у відомстві.
Рятувальники закликають громадян не спалювати залишки сухої рослинності та сміття на власних подвір’ях — це може призвести до загоряння торфовищ та виникнення лісових пожеж на територіях, які з ними межують.
.
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...