Низка пожеж сталися за добу на Київщині, фото: ДСНС

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У Київській області за минулу добу сталися 66 пожеж, 47 з яких були загорянням трав’яного настилу на загальній площі майже 80 га.

Про це сьогодні, 26 березня, повідомляє прес-служба ДСНС Київщини.

Наймасштабніші вигорання сухої рослинності спостерігається:

у селах Проців та Жереб’ятин Бориспільського району рятувальники ліквідували загоряння сухостою на загальній площі 33 га;

у місті Васильків Обухівського району — на площі 5 га;

у селі Торчицький степок Білоцерківського району — 3,5 га

селі Дениси Бориспільського району — 3,5 га;

у місті Миронівка Обухівського району — 3 га.

Всі пожежі були своєчасно ліквідовані фахівцями ДСНС, — наголошують у відомстві.

Рятувальники закликають громадян не спалювати залишки сухої рослинності та сміття на власних подвір’ях — це може призвести до загоряння торфовищ та виникнення лісових пожеж на територіях, які з ними межують.