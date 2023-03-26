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Низка пожеж сталися за добу на Київщині, фото: ДСНС
47 займань трав’яного настилу сталося за добу на Київщині — ДСНС закликає не палити сухостійhttps://racurs.ua/ua/n181350-47-zayman-trav-yanogo-nastylu-stalosya-za-dobu-na-kyyivschyny-dsns-zaklykaie-ne-palyty-suhostiy.htmlРакурс
У Київській області за минулу добу сталися 66 пожеж, 47 з яких були загорянням трав’яного настилу на загальній площі майже 80 га.
Про це сьогодні, 26 березня, повідомляє прес-служба ДСНС Київщини.
Наймасштабніші вигорання сухої рослинності спостерігається:
- у селах Проців та Жереб’ятин Бориспільського району рятувальники ліквідували загоряння сухостою на загальній площі 33 га;
- у місті Васильків Обухівського району — на площі 5 га;
- у селі Торчицький степок Білоцерківського району — 3,5 га
- селі Дениси Бориспільського району — 3,5 га;
- у місті Миронівка Обухівського району — 3 га.
Всі пожежі були своєчасно ліквідовані фахівцями ДСНС, — наголошують у відомстві.
Рятувальники закликають громадян не спалювати залишки сухої рослинності та сміття на власних подвір’ях — це може призвести до загоряння торфовищ та виникнення лісових пожеж на територіях, які з ними межують.
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