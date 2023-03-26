Несподівану причину користі волоських горіхів для серця встановили учені

Вживання волоських горіхів корисне для серця

https://racurs.ua/ua/n181349-nespodivanu-prychynu-korysti-voloskyh-gorihiv-dlya-sercya-vstanovyly-ucheni.html

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Користь вживання волоських горіхів для серця може бути пов’язана зі змінами в суміші мікробів, які живуть в нашому кишечнику — відомій як мікробіом.

Це показало дослідження, проведене ученими з Техаського технічного університету, повідомляє видання EurekAlert.

За словами учених, це пов’язано з тим, що зміна в мікробіомі призводить до збільшення виробництва організмом амінокислоти L-гомоаргініну — дефіцит гомоаргініну пов’язаний з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

Раніші дослідження показали, що волоські горіхи можуть мати такі переваги для здоров’я серця, як зниження рівня холестерину та артеріального тиску, — наголошують дослідники. — Це спонукало нас подивитися, як волоські горіхи впливають на кишковий мікробіом і чи призводять ці ефекти до потенційних корисних ефектів.

В межах дослідження учені вивчили дані щодо 35 учасників із високим ризиком серцево-судинних захворювань, котрі протягом двох тижнів дотримувались стандартної західної дієти, а потім випадковим чином переходили на одну з трьох досліджуваних дієт, одна з яких включала вживання волоських горіхів.

Аналіз результатів дослідження виявив:

більш високі рівні бактерій Gordonibacter були в кишечнику учасників, які дотримувалися горіхової дієти. Ця бактерія перетворює рослинні поліфеноли елагітаніни та еллагову кислоту в метаболіти, які дозволяють їм засвоюватися організмом;

учасники, які дотримувалися горіхової дієти, також продемонстрували вищий рівень експресії кількох генів, які беруть участь у важливих метаболічних і біосинтетичних шляхах, у тому числі тих, які збільшують виробництво організмом амінокислоти L-гомоаргініну.

Оскільки у багатьох людей алергія на горіхи, ці результати також свідчать про те, що інші харчові добавки, які посилюють ендогенне виробництво гомоаргініну, також можуть бути корисними, — резюмують дослідники.

Джерело: EurekAlert