Житель Херсонщини підірвався, збираючи у полі міни «Лепесток»https://racurs.ua/ua/n181348-jytel-hersonschyny-pidirvavsya-zbyrauchy-u-poli-miny-lepestok.htmlРакурс
У Херсонській області 25-річний місцевий житель отримав тяжкі поранення через підрив на протипіхотній міні «Лепесток», залишеній російськими окупантами.
Про це сьогодні, 26 березня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Зі слів очевидців, у полі поблизу села Іщенка потерпілий збирав «Лепестки». Одна з мін здетонувала у нього в руках, — вказано в повідомленні. — З пораненнями обох верхніх кінцівок та живота його шпиталізували до найближчого медзакладу. Для подальшого лікування чоловіка планують перевести до Кривого Рогу.
В Херсонській ОВА наголошують, що знешкодженням вибухівки мають займатися виключно професійні сапери.
Якщо ви побачили міну, не чіпайте її! Відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку рятувальників або поліцейських, зателефонувавши за номерами 101 або 102, — наголошують у відомстві.